『定価15万 JW ANDERSON★Gilbert & George バッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 20時 52分に出品され03月26日 20時 52分に終了予定です。即決価格は25,500円に設定されています。現在329件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 JW アンダーソンとギルバートアンドジョージのコラボアイテム。



けっこう大きいです。



新品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ジェイダブリューアンダーソン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 定価15万 JW

ANDERSON★Gilbert

&

George

バッグ