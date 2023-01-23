『Vivienne Westwood KENT ボディバッグ ショルダーバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 11時 15分に出品され04月15日 11時 15分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在653件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Vivienne Westwoodのショルダーバッグ。

男女共に使えるデザイン。



使用回数1回の極美品となっております。



参考価格￥60,000.-



●サイズ

縦幅 24cm

横幅 19cm

マチ 7cm

●素材

レザー

●仕様

カードポケット×5 フリーポケット×2 外ポケット×2

●付属品

収納袋

●状態

目立った傷や汚れなどありません。

●その他、注意事項

中古品であるという事をご理解いただきご購入をお願いします。

購入後の返品交換は一切受け付けておりませんのでご了承ください。

値段交渉は受け付けておりません。

値段交渉のコメントは削除させて頂きます。



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素材...本革



カラー...ブラック



カラー...ブラック

素材...本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ヴィヴィアンウエストウッド

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Vivienne

Westwood



KENT

ボディバッグ



ショルダーバッグ