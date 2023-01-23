『【未使用級】 タケオキクチ ショルダーバッグ オールレザー ネイビー 茶色 ロゴ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 13時 38分に出品され03月09日 13時 38分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在421件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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《アイテム》

TAKEO KIKUCHI タケオキクチ

ショルダーバッグ サコッシュ 本革 オールレザー ネイビー 紺色 ブラウン 茶色 ロゴ刻印

斜め掛け可能



即購入OK 匿名配送







《商品状態》

未使用級に綺麗な状態で、まだまだ長くご愛用頂けます◎



状態【S】

Ｓ 新品〜新品同様の商品

AA 中古品として良い

Ａ 中古品としてまあまあ良い

Ｂ 中古品として普通

Ｃ 中古品として悪いがまだ使える

Ｄ 中古品として悪い(難ありを含む)







《サイズ》

タテ：22.5cm（1枚目の状態で計測）

ヨコ：30

マチ：6



素人寸法ですので多少の誤差はご了承ください。







《仕様》

開閉：マグネット

内側：ファスナーポケット×2 オープンポケット×4

外側：ファスナーポケット×2 オープンポケット×2







《購入元》

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場







《配送》

簡易包装で基本1〜2日で発送いたします。

都合上、遅れる場合がございますのでご了承ください。







《色柄》

ネイビー/ブラウン







《素材》

レザー





《付属品》

カード







自宅保管品になります。

少しでも気になる点がありましたら、

お気軽にコメント下さい。



素人撮影の為、小さな傷、汚れ等の

見落としがある場合が御座います。



また、色味、質感等に若干の違いがある

場合も有ります。



あくまで中古品であることをご理解の上、

宜しくお願い致します。





※ らくらくメルカリ便→ゆうゆうメルカリ便の変更がある場合がございます。



A0885 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: タケオキクチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【未使用級】 タケオキクチ ショルダーバッグ オールレザー ネイビー 茶色 ロゴ