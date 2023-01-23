『テアトラ TEATORA CAPSULESNAP POLOSHIRT DR【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月28日 07時 23分に出品され03月28日 07時 23分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在345件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

テアトラ TEATORA CAPSULESNAP POLOSHIRT DR です。

今期モデルです

【サイズ】

サイズ: 3

着丈76cm / 身幅58cm



※商品説明



（注意事項）

1回着用しました、状態はとても良いですが中古品という事をご理解の上、ご購入下さい。

素人保管ですので、古着に抵抗ある方、完璧を求める方はご遠慮ください。

新規の方、評価の悪い方等は入札を取り消す可能性が

ございます。



ご検討よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: テアトラ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ テアトラ

TEATORA

CAPSULESNAP

POLOSHIRT

DR