『Taka様限定tc electronic Hall of Fame Reverb【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月20日 07時 09分に出品され04月20日 07時 09分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在951件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 経年劣化による汚れや多少の傷はございます。

画像でご確認くださいませ。

何卒宜しくお願いいたします。



数回使用しましたが、伸びてゆくようなリバーブがとても気持ち良いです。



以下商品詳細です。



【高品質なリバーブエフェクト】

tc electronicのHall of Fame Reverbは、ギタリストにとって必須のリバーブエフェクターです。多彩なリバーブタイプを搭載しており、音楽スタイルに合わせた豊かなサウンドを提供します。



【直感的な操作性】

4つのノブで簡単に設定が可能。DECAY、TONE、FLY LEVEL、MIXの調整が直感的に行え、瞬時に理想の音色にアクセスできます。



【トゥルーバイパス機能】

トゥルーバイパススイッチにより、エフェクトをオフにしても音質に影響を与えず、クリーンなサウンドを保持します。



- ブランド: tc electronic

- モデル名: Hall of Fame Reverb

- 色: 赤

- 機能: リバーブエフェクター

- 接続タイプ: ステレオ

- 電源: バッテリーまたはACアダプター

- ノブの数: 4

- スイッチ: トゥルーバイパス



ご覧いただきありがとうございます。





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#tcelectronics 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>ギター 商品の状態: やや傷や汚れあり