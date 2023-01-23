『BY★1817★ 小紋 正絹 袷 着物 和服 和装【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 23時 04分に出品され03月08日 23時 04分に終了予定です。即決価格は13,300円に設定されています。現在139件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ★サイズは、２枚目の画像をご確認下さい。



種類・・小紋 袷



色・・やや灰みを感じる、暗い茶色です。

花と蝶の中間のような、不思議な柄が素敵です。



※撮影が非常に難しい色で、同じ色に写りませんでした。画像2、7、８がかろうじて近い感じがしますが、印象違いがあると思います。申し訳ありません。



素材：正絹（手触りで確認）



★状態

使用済みのリサイクル品です。割り切ってお使いくださる方に。



特にこれといった汚れ、破れは見当たりません。

問題なく、着用していただけます。



※丁寧に検品していますが、小さなシミ、薄いシミは見落とす場合があります。あらかじめご了承ください。



※モニターにより色味が違って見え、実際の色通りに撮影することが難しいです。お色味の印象違いはお許しください。



※素材は手触りで確認しています。見解違いはお許しください。



【発送方法】

簡易包装にて送らせていただきます。

よろしくお願い致します。



#chobihigeK

298

#リサイクル着物

#訪問着 #小紋 #羽織 #道行き #襦袢

#着物リメイク素材 #着付け練習 #普段着 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ BY★1817★

小紋

正絹

袷

着物

和服

和装