『supreme コムデギャルソン Tシャツ 正規品 ブラック M【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 11時 34分に出品され04月17日 11時 34分に終了予定です。即決価格は14,600円に設定されています。現在392件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 supreme コムデギャルソン

コラボTシャツ

サイズM

ブラック



2,3回着た程度で美品です

確実正規品です



神経質な方はご遠慮ください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ supreme

コムデギャルソン

Tシャツ

正規品

ブラック

M