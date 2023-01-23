『セレクトショップ ダウンコート【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 21時 28分に出品され03月12日 21時 28分に終了予定です。即決価格は7,683円に設定されています。現在813件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちら、ダウン80% フェザー20%の質のいいダウンコートです。



セレクトショップにて購入致しました。



なかなかないオシャレなデザインです。



袖口はリブで二重になっておりとても暖かいです。



着丈約92センチ



2度ほどの着用です。



ダウンコート

ロングコート

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セシルマクビー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

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ジャケット・アウター タグ セレクトショップ ダウンコート