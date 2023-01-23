『【新品 日本仕様 保証書付】Qi10 ドライバー 9度 テーラーメイド ヘッド【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 08時 23分に出品され03月17日 08時 23分に終了予定です。即決価格は18,870円に設定されています。現在820件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品 日本仕様】

Qi10 9° ドライバー テーラーメイド ヘッド



新品未使用ですので、ご安心してお使いいただけるかと思います。



■Qi10 ドライバー

■ロフト角 9°

■保証書、シュリンク、ヘッドカバー付き

■国内正規品



シュリンク付きの新品です。安心の

日本仕様ですのでオススメです。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: テーラーメイド