『MO-3216 袋帯 フォーマル 平安祭礼献上文 花模様 金糸 白茶色【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 03時 39分に出品され03月28日 03時 39分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在370件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

白茶色に平安祭礼献上文がデザインされた六通の袋帯です。



※木箱は商品ではありません。



【サイズ(cm)】

長さ／448

幅／30



【状態】

【A】目立った傷や汚れ無し



【仕立】

六通

芯無



【素材】

正絹



他にも色々な袋帯を出品しておりますので

是非ご覧ください（＾∇＾）⇩

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#着物屋結



#着物屋結袋帯



#着物屋結3216



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【注】

●自宅保管品です。

●素材につきましては判断しにくい物もある為間違いがあるかもしれませんのでご了承ください。

●全ての商品において検品はしていますが小さなシミや汚れ等見落としがあるかもしれません。

あくまでリユース品ですので完璧をお求めの方はご遠慮下さい。

●出来るだけ商品に近いお色味になるように心掛けていますが光の加減やお使いの端末の設定により写真の色と異なることがあります。

●サイズに関して、多少の誤差はご了承下さい。

ご理解ご了承の上、ご購入お願い致します 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ MO-3216

袋帯

フォーマル

平安祭礼献上文

花模様

金糸



白茶色