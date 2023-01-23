『MO-3216 袋帯 フォーマル 平安祭礼献上文 花模様 金糸 白茶色【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 03時 39分に出品され03月28日 03時 39分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在370件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
白、打ち掛けB
¥ 7644
No.2004 正絹作家物(北出与三郎氏)花喰鳥段文本袋帯 落款 美品
¥ 12870
22枚 京友禅 江戸小紋 紅型 地紋起こし加工着尺 辻が花 正絹着物
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新品 訪問着 西陣 袋帯 セット 金彩 金駒刺繍 訪問着セット
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正絹 袷付下げ＆刺繍半衿 肩身丈157.5 裄65.0 袖丈54.0
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¥ 12870
【着物と帯 時流】F24208s◇正絹 袋帯◇振袖にも 美品 シャンパンゴールド
¥ 7644
美品 やまと誂製 翠山工房 桐屋の辻が花“幻想を解く辻ヶ花”訪問着A-69
¥ 14115
紬 味わいのある生地 カジュアル 裄67 身丈159.5 袖45.5
¥ 9126
11-158 名古屋帯 九寸 美品 正絹 着物 名古屋仕立て
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帯揚げ 帯締め 重ね衿 半衿 黒 金 振袖用 成人式 オシャレ着物 レース
¥ 10400
【目玉商品】2452半幅帯＆豪華帯留め・帯飾り・絹帯締め 和装小物
¥ 546333
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¥ 7713
正絹 菊 桔梗 流水 訪問着 着物 A-996
¥ 9815
落札価格11570円
370 入札履歴
終了
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