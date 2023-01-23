『RIIZE ウォンビン トレカ 66枚 セット まとめ売り【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 02時 06分に出品され03月15日 02時 06分に終了予定です。即決価格は30,360円に設定されています。現在313件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 RIIZE ウォンビン トレカ 66枚セット



‼️✨全てのトレカをメルカリで検索し、最安値で計算した所150000円ほどでした。かなりお安めにしてますので是非お早めにご購入ください！



・全て公式

・できるだけ安くなるように値段設定しています(値段交渉は承りますが、常識の範囲内でお願いします。またご希望通りの値下げは出来ない可能性があります)



3.4枚目⇒トレカ内容(Twitterから一覧の写真お借りしました)

5.6枚目⇒傷、汚れありのトレカ



⭕️トレカ全部の写真欲しい場合載せ直し可能です



⚠️初期傷等、素人保管に理解ある方のみご購入お願いします

⚠️学生のため発送が遅れる場合がございます(その場合必ず発送日をお知らせさせて頂きます)

⚠️バラ売り不可



発送方法⇒トレカ1枚ずつスリーブに入れ、トレカバインダーに入れて発送したいと思います(防水対策あり) 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>CD>>>K-POP・アジア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ CD・DVD・ブルーレイ

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