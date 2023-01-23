『エルメス ガーデンパーティー オレンジ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 08時 09分に出品され03月27日 08時 09分に終了予定です。即決価格は132,440円に設定されています。現在43件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧くださりありがとうございます。

エルメスガーデンパーティーです。

何色かは失念してしまいましたが、エルメスカラーのオレンジです。差し色として使用しておりました。

目立つ汚れはございませんが、中古品のためご理解くださいませ。



カラー···オレンジ



エルメス/型名···ガーデンパーティー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ エルメス ガーデンパーティー オレンジ