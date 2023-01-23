『プラダ ショルダーバック 三連休最終日値下げ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月04日 15時 54分に出品され03月04日 15時 54分に終了予定です。即決価格は20,399円に設定されています。現在973件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 プラダのショルダーバックです。

数年前に正規店で購入しました。

大切に使っていたので美品だと思います。カバンの底に少し黒い汚れがあります。

ショルダー紐が付いている金具が変色のような後があります。しかし、保存袋は黄ばみ、汚れがあります。

私にはカバンのサイズが小さかったので、数回しか使った記憶はありません。この先も使うことがないと思いますので出品します。

お気に入りだったので大切に使っていただける方との取り引きお待ちしております。

美品ですが、あくまでも素人の判断、usedであることをご理解ください。

ショルダーバックのサイドにも携帯や鍵などが入れられるポケットがついています。



メインで入れられるバックの大きさのサイズ

横幅 約16センチ

縦 約14センチ

幅 約10センチ



素人ですので、採寸の誤差はご了承下さい。

発送は保存袋に入れて、簡易包装にて発送致します。



トラブル防止のため、購入前にコメントください。説明不足な点があるかもしれませんので、気になることがあれば購入前にコメントしてください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ プラダ ショルダーバック 三連休最終日値下げ