『80s usa製 Levis ACTION SLACKS ビッグサイズ タロン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 07時 26分に出品され03月29日 07時 26分に終了予定です。即決価格は9,126円に設定されています。現在885件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 80s usa製 Levis ACTION SLACKS ビッグサイズ ロケットTALON アクスラ ブラック ネクストヴィンテージ



⭕️他のメンズ古着はこちらから

#アイタロmen

●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●

★お得な「フォロー割引」始めました。



5000円以下→10%OFF

10,000円以下→7%OFF

10,000円以上→5%OFF



詳しくは必ずプロフィールお読み下さい。

●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎●◎



⭐️商品説明

希少ビッグサイズ！ USA製

美品で、とても履きやすく動きやすい、人気上昇中の80年代ロケットTALON仕様のリーバイス、アクションスラックスです。



目立つキズ汚れなど無く美品のお品です。



レングスは裾上げ裏が役5センチ有りますので

お直しで少しは長くなります。



カラー:ブラック

裾上げされております。

548工場

サイズ:

ウエスト約48.5センチ

総丈約93.5センチ

股上約30センチ

股下約68.5センチ

ワタリ約36センチ

裾幅約24.5センチ



⭕️他のメンズ古着はこちらから

↓ ↓

#アイタロmen



素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。

目立つ汚れなどはございません。

あくまでも中古品となりますので、シワ、使用感など、古着にご理解頂いた上でご検討宜しくお願い致します。



#リーバイス

#リーバイス501

#リーバイス505

#Levi’s

#紙パッチ

#ストレート

#USA

#ブラックデニム

#先染め

#脇割り

#グレーデニム

#フェードブラック

#501

#ブラック

#USA製

#アメリカ製

#ボタン裏

#ビッグサイズ

#アクションスラックス

#スタプレ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>パンツ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: リーバイス

カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ 80s

usa製

Levis

ACTION

SLACKS

ビッグサイズ

タロン