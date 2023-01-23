『土屋鞄 トーンオイルヌメ ボディーポシェット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 16時 54分に出品され05月03日 16時 54分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在236件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...ブラウン

土屋鞄 トーンオイルヌメ ボディーポシェット

購入日 2024年１月２日(画像添付)

整理の為手放します

保革方法ですが１か月～２か月に１回の頻度でブラッシング→コロニルレザーソープで拭き取り→３０分放置→にコロニルシュプリームクリームデラックス塗布→３０分放→ポリッシングクロス・馬毛ブラシ・山羊毛ブラシでブラッシング→保管になります

内装は１か月に１回ブラッシング後コロニル シュプリーム プロテクト スプレーを使用しています



保管状況は不織布に包みポシェット内には不織布で包んだ新聞紙を入れて風通しがまぁまぁ良い直射日光が当たらない場所に置いてます



バッグ使用前には天候に関わらずコロニル 防水スプレーウォーター ストップ若しくは上記プロテクトスプレーを使用し、収納前にはブラッシングをしておりましたので状態は悪くないかと思います

雨天には遭遇しなかったので濡れてはいません 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ツチヤカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 土屋鞄 トーンオイルヌメ

ボディーポシェット