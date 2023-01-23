『ZERO HALLIBURTON キャリーケース シルバー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 12時 18分に出品され03月18日 12時 18分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在432件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 - ブランド: ZERO HALLIBURTON

- タイプ: キャリーケース

- 素材: アルミニウム

- 色: シルバー

- ロックタイプ: ダイヤルロック

- 内部構造: ポケット付き

- 状態: 使用感あり





ご覧いただきありがとうございます。





＊素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。



○状態

使用頻度は多くないですが、

使用感、傷、よごれあります。

ただ、十分に使用可能です。



※使用感は感じ方に差があるため、気になる箇所がある場合は必ずご購入前にご質問をお願い致します。

※細かく検品は行なっておりますが見落とし等あった場合はご了承下さい。



◯サイズ（内寸）

縦 約32㌢

横 約44㌢

マチ 約4㌢

※ 素人採寸をご了承ください。



ロック番号は000にしています。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ゼロハリバートン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ZERO

HALLIBURTON

キャリーケース

シルバー