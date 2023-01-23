『Anker PowerConf H700【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 13時 24分に出品され03月14日 13時 24分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在278件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 テレワーク用に購入しましたが、頻度が少なく使い方に慣れなかったので出品いたします。



付属品は写真の通りです。

素人確認ですが、目立った汚れや傷もありません。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アンカー