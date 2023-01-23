『水沢ダウン マウンテニア HC Lサイズ ネイビー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 22時 59分に出品され03月20日 22時 59分に終了予定です。即決価格は31,740円に設定されています。現在486件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一昨年(2022年)モデルの、水沢ダウン マウンテニアのハーフコートモデル、マウンテニアHC（ネイビー Lサイズ）です。1,2度しか着用しなかったため、ご希望の方にお譲りします。非喫煙環境でクローゼット保管しておりました。

ノーマルマウンテニアより着丈が長く、スーツなどのアウターとしても使いやすいと思います。



出品にあたり確認したところ、汚れなどは見受けられませんでしたが、あくまで一度人の手に渡ったものであることはご留意ください。

購入にあたり確認したいことがある場合は、コメント欄でご連絡ください。購入後は商品すり替え防止の意味もあり、ノークレームノーリターンでお願いいたします。



※ お値引き交渉は受けておりません。



カラー…ネイビー

サイズ...L

素材(詰め物)...ダウン



#水沢ダウン

#デサントオルテライン

#マウンテニア

#マウンテニアHC 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: デサントオルテライン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 水沢ダウン

マウンテニア

HC

Lサイズ

ネイビー