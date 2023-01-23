『Fendi ショルダーバッグ porta bottiglia crochet【お歳暮】』はヤフオクでから04月24日 04時 29分に出品され04月24日 04時 29分に終了予定です。即決価格は16,380円に設定されています。現在803件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 FENDI porta bottiglia crochet



定価25万円ほど



麻のクロッシェットにFFロゴが目を引く一品です。

持ち手やフラップ、底面の部分には軽やかなクリーム色のレザーが施されており品性と高級感があります。

ストラップを用いてドラム型のショルダーバッグとして、フラップについたハンドルからハンドバッグとしてもご利用いただけます。



商品名がporta bottiglia(ボトルホルダー)というように内側のライニングには銀色の防水性のあるファブリックがあしらわれています。一見クロッシェットですが万が一雨に降られたとしても中身が濡れることはありません。



円筒形のデザインはスタイリッシュでありながらも結構収納力があるので日常使いに便利です。



新品未使用で付属品もおつけします。

お値段交渉も多少受け付けますので是非コメントください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: フェンディ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Fendi

ショルダーバッグ porta

bottiglia

crochet