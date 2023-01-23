『PORTER トートバッグ love&peace オリーブグリーン カーキ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 18時 16分に出品され03月30日 18時 16分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ポーターの限定品

ラブ&ピース トートバッグ

27.500円

sac"sbarで購入しました

ポーターでは、珍しくナイロンではなくコットンです♪

外側にも内側にも収納ポケットがたくさんあります。

ナイロンより重く大きいので、使わないので出品します。

使用頻度は少なめですが、しばらく自宅保管していたので、全体的に色褪せあります。

写真でわかりずらいかもしれませんが…3枚目4 枚目でご確認ください

中の底の部分にも汚れあります。写真11、12枚目



中古品にご理解ある方でお願いしますm(_ _)m

素人採寸ですが

横36cm×縦38cm×底11cm

持ち手56cm





「アメリカ陸軍や海兵隊が1940～1960年代に使用したフィールドジャケットやカーゴパンツの要素を現代風にアレンジしたシリーズ。繊維が長く強度に優れるカリフォルニア産サンフォーキンコットンを使用し、高密度のサテン地で上品な光沢を引き立てています。また、ビンテージ風のファスナーは、ミリタリーウェアの要素を再現しています。B4サイズまで収納可能なこのバッグは、サイドのストラップでマチ幅を調節可能。手持ちも肩掛けも可能な使いやすいデザインで、内部のポケットなど、豊富な収納スペースを備えております。



【商品詳細】

◆仕様 外側：スナップポケットx2、サイドポケット×2 内側：ポケットx7

◆特徴 肩掛け ワンショルダーバッグ

◆型番 705-07690 PEACE ピース

◆生産国 日本

◆素材 上質なコットン

◆素材詳細 表：超高密度コーマコットンサテン 裏：ナイロンツイル（ウレタンコーティング）





- ブランド: PORTER

- 色: オリーブグリーン

- 素材: キャンバス

- ポケット数: 4

- スタイル: トートバッグ

カラー...グリーン

特徴...マチあり

#ポーター

#吉田カバン

#トートバッグ

#ラブ&ピース

#限定品

#売り切れ

#ブラックフライデー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ PORTER

トートバッグ love&peace

オリーブグリーン カーキ