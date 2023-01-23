『新品 最高品質 アルパカ スローケット ブランケット オレンジ イエロー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月02日 10時 22分に出品され05月02日 10時 22分に終了予定です。即決価格は13,178円に設定されています。現在961件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【サイズ】

1.5m☓1.28m



【材質】

アルパカ毛 100%



【カラー】

オレンジ x イエロー



☆★ペルーのアルパカ製品商標★☆



【表彰】

allpa社は、WFTO(世界フェアトレード連盟）の一員。

開発途上国の立場の弱い人々の自立と収入を応援し、彼らの生活環境の改善を目指す

世界中のフェアトレード組織から何度も表彰されています。



2020年には、ペルーの商務長官より輸出産業として持続可能性の企業として表彰されました。



【ペルーで生産された最も柔らいアルパカの繊維の最高品質を使用しています。】



・昼と夜の温度差が40℃にもなる4,000ｍ級の高地に住むアルパカ。その毛は高い保温、保湿性を持ちます。



・アルパカの毛は、世界で最も細くて柔らかい繊維の一つです。今回の製品は25mmから30ｍｍで、柔らかくそして強くて軽い製品です。



・保湿性に優れているため夏のむし暑さにも快適に過ごせます。汗などを良く吸い取り、乾きやすくて蒸れにくく夏を快適に過ごせます。



・肌の敏感な方や赤ちゃんの肌に優しい製品です。



・毛玉ができにくくお手入れ回数も少なくて済み、長く使うことができす。



・カシミヤやアンゴラなどに比べて生産量が少なく、希少性の高い繊維です。



【こんな方にオススメです】



・着込むと肩が凝るし、部屋では暑くなり汗冷えしてしまう。

・冷房が苦手、耐えられない

・肌が敏感。ニットを羽織るとチクチクして辛い。



※外箱を外し簡易包装での発送になります。

※海外製品のため日本製品に比べ作りが甘く、糸くず、ほつれ、特有の匂いがある場合がございます

※国内向け製品の品質をお求めの方、また神経質な方や完璧な商品をお求めの方はご購入をお控えください

※ご利用のモニターによって実際の商品と多少色味が異なる場合がございますがご了承くださいませ。

#UD6 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>寝具>>>布団・毛布 商品の状態: 新品、未使用