『OZZ 紅葉風靡着物袖ブラウス【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 16時 17分に出品され04月23日 16時 17分に終了予定です。即決価格は11,555円に設定されています。現在878件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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OZZ ON OzzAngeloの着物ブラウスです。

一度のみ着用しております。



即購入可。

値下げ交渉不可。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ OZZ

紅葉風靡着物袖ブラウス