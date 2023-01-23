『ウィム ガゼット Hoaw. フラップボストンバッグ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 23時 38分に出品され03月29日 23時 38分に終了予定です。即決価格は9,797円に設定されています。現在54件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Whim Gazette(ウィム ガゼット)

【Hoaw.】フラップボストンバッグ



新品で購入し3回程度使用しましたが

生活スタイルが変わり使用機会がなく、出品します。



状態はお写真をご覧くださいませ。

5枚目に少し角スレがありますが

全体的に綺麗だと思います。





【2024SS】

オフィスから旅行まで、マルチに使えるボストンバッグ





■広めな横幅とマチをしっかりとったフラップ付きのボストンバッグ。

■フラップを開けると口が大きく中のアイテムが取り出しやすいデザイン。

■オフィス使いや1～2日程度の旅行バッグとしても使えるサイズ感もポイント。

■ソフトなスムースレザーを生かした作りでありながら、厚めな底板をいれて型崩れしにくいのも◎。

■見える部分には金具を使用せず、シンプルでミニマルな印象で持てる万能バッグ。











カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ウィムガゼット

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ウィム

ガゼット Hoaw.

フラップボストンバッグ