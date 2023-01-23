『正絹 袷付下げ＆刺繍半衿 肩身丈157.5 裄65.0 袖丈54.0【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 23時 35分に出品され03月31日 23時 35分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在4件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
❣️小紋 着物❣️ポリエステル 雨の日に重宝します❣️ Mサイズ❣️
¥ 7713
正絹 菊 桔梗 流水 訪問着 着物 A-996
¥ 9815
振袖 吉澤友禅 十日町 豪華 金通し 金駒 金彩 胡蝶蘭 身丈163cm
¥ 24350
正絹 小紋 駒に花柄 袷
¥ 9126
小紋 沙織 京手染め 染め分け 黒紅系 正絹 反物
¥ 15000
専用☆レトロ 浴衣 単品
¥ 8174
《美品》振袖No.350 黒色 成人式 正絹 中振袖
¥ 15000
未使用 正絹 大島紬 着物 袷 仕付け糸付き
¥ 7800
浴衣 有松鳴海絞り リーフ 花模様 着物 043w p
¥ 15640
233号 半幅帯 紅型紬 アイボリー×抹茶色紬 正絹 リバーシブル 並尺
¥ 7956
美品 正絹 カタス式 ７マルキ 地空き 大島紬 着物 A-744
¥ 9230
【銘品美品】彩臈紙染染色家「山杉貞夫氏作」彩臈紙染「紙布織」銀とターコイズ
¥ 13000
二尺袖！正絹アンティーク着物 デッドストック希少
¥ 8970
訪問着 椿 辻が花 ブルー 裄63 袋帯 白 花 絞り
¥ 12590
herlipto 浴衣 Karin mint 新品
¥ 14250
浴衣 レディース 九重 × 中村里砂 浴衣単品 綿麻
¥ 7800
FN11635y 着物 振袖 正絹 156〜166cm
¥ 10900
付け下げ 金彩 彩箔 花模様 牡丹 椿 蝶 竹 萩 着物 112a d
¥ 9425
落札価格7644円
4 入札履歴
終了
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