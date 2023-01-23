『正絹 袷付下げ＆刺繍半衿 肩身丈157.5 裄65.0 袖丈54.0【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 23時 35分に出品され03月31日 23時 35分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在4件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 #袷付け下げ #正絹付け下げ #お茶会 #式典 #卒業式袴下 #十三参り #正絹半衿 #菊模様半衿



◇身丈(肩山から)...157.5

◆目立たない

グレーの小さな点シミが少し有



☆優しく可愛い 付け下げ☆

はっきりした地色にスッキリした菊他の柄。着映えする可愛い一品。

◇着用期間

菊の花は四季を通して咲く花、また寿ぎ花なので10月～5月着用可能

◇コーディネート例

♧写真④オレンジ系の秋柄帯

若々しく、季節を楽しむ組合せ。

♧写真⑤黒地にきりばめ（和のパッチワーク）模様

キリッとした雰囲気になります。

◇着用年代とシーン

十三参り頃からお召し頂けます。

卒業式の袴下に…明るい色 袖長めでとても着映えします。

他…各式典 お茶会 パーティーと帯を替えると多様可能。





◎正絹 袷 付け下げ

◇中古品 個人保管品

◇状態 目立つキズ・汚れ無し

写真⑭左袖後ろ側他に小さなグレーの点シミ有。近づかないと判りません。

写真⑮30～40㎝離れて、撮影。

シミは判りません。

ゆえに、目立つ汚れ無しとしました。

◇着用頻度 低め 2回ほど。

◇りんず地 地柄に変化があり、見る角度で光沢が違います。

◇着用時期 10月～5月



◎正絹半衿 菊模様

◇目立つ汚れ他なし

一度使用 手入れ済

購入価格￥18,000-税抜





◎色柄

菜の花色系の黄色に菊に紅葉



◎サイズ Ｍ

表示cm

些少の誤差はご承知おき下さい。

肩身丈157.5 裄65.0

袖丈54.0（少し長め）

袖幅33.0 肩幅32.0 後幅30.0

前幅24.0 衽15.0～13.5

広衿11.0 糸引き仕立（糸を横に引いて折り込みます）



◇適応寸法 着付け方・お好みで違いがあります。

身長152.0～158.0前後

腰囲85.0～95.0



☆参考商品☆

写真②オレンジ系袋帯

リユース品￥8,800-

柔らかく締めやすい素材 柄は6通。

写真③黒地キリバメ柄帯 袋帯

新品未使用 仕立て上がり￥88,000-

定価￥148,000-

仕立て＆パールトール加工込



★中古 個人保管品です。

完璧を望まれる方は、購入をお控え下さい。

★簡易包装の上、クロネコ宅配便を予定しています。

簡易包装でも丁寧にと気を付けるようにしておりますが、たたみシワが出る場合があります。ご容赦下さいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 正絹 袷付下げ＆刺繍半衿 肩身丈157.5 裄65.0 袖丈54.0