『RAF SIMONS 08AW パッチ付きウールチェックバックパック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 20時 44分に出品され04月06日 20時 44分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在198件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◾️商品名

RAF SIMONS 08AW パッチ付きウールチェックバックパック



◾️サイズ

縦約46cm×横約35cm×マチ約22cm



2008年冬に、ビームス原宿店で購入しました。

ラフシモンズとイーストパックのコラボバックパックです。

コラボでも初期のもので、入手困難です。

ラフシモンズは突然ブランド終了を発表したばかりで、希少性は高いです。



◾️傷など留意点

・3枚目 左側白パッチ汚れ

・6枚目 金具汚れ

・7枚目 肩紐裏の剥がれ（片方のみ）

・8枚目 チャックの内ひとつの紐が欠落



【注意事項】

◆お使いの端末によっては色が多少異なる

場合がございますのでご了承ください。



◆発送はできるだけコンパクトにしての発

送になりますので宜しくお願いします。

配送時についた畳ジワはご了承ください



◆古着にご理解のない方、神経質な方、完

璧を求める方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ラフシモンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ RAF

SIMONS

08AW

パッチ付きウールチェックバックパック