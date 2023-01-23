『【THE NORTH FACE】 STEEP TECH アウター ジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 12時 52分に出品され03月26日 12時 52分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在269件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 千葉県の某古着屋で購入しました。



年代物のはずが、稀に見る美品です。

ベルト、フードも完備。

汚れやほつれ、毛玉汚れ等もほとんどありません。



また、スキーウェアのラインですので、防水です。

雪、雨でも気にせず着用できる点も魅力です。



サイズ感は小さめですが、テックディティールの為

違和感無く着こなせるかと思います。

XS表記ですが、現行メンズSくらいのサイズ感です。

出品者身長176cm痩せ型で問題なく着用できました。

個人差がありますので、下記寸法を参考願います。



以下は素人採寸ですので参考までにお願いいたします。



着丈 67.5cm

身幅 50cm

袖丈 62.5cm



ここまでの美品は恐らくもう出てこないと思います。

お探しの方是非よろしくお願いいたします。



steep tech

ノースフェイス

the north face

550

ダウンジャケット

テック

90s

supreme

stussy

アークテリクス

ARCTERYX

マウンテンパーカー







身幅···50cm

袖丈···63cm

着丈···68cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【THE

NORTH

FACE】

STEEP

TECH

アウター

ジャケット