『MAMMUT マムート リチウム30 リュック 30L ハイキング 登山【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 18時 16分に出品され04月19日 18時 16分に終了予定です。即決価格は9,568円に設定されています。現在688件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 「マムート リチウム30(=30L)クラシック」 です。



登山をする予定が無くなりましたので

出品させていただきます。

タグは外していますが未使用となります。

ご理解のある方宜しくお願い致します。



元値¥19,500から約20%引きの¥15,500での出品になります。

参考URL: https://www.yodobashi.com/product/100000001007292090/



以下、公式の商品説明になりますのでご参考ください。

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軽いハイキングにもタフなツアーにも対応する,Lithium 30。



非常に軽く通気性のよいショルダーパッドで持ち運びが快適。



パッド入りヒップベルトにはスマートフォンを収納できる折りたたみ式ポケットが付いています。



Lithium 30はハイドレーションシステムに対応。歩きながらでも出し入れが簡単なサイドのメッシュポケットも便利です。山の頼もしいパートナーとして多彩に活躍します。





■特徴

・取り外し可能な一体型レインカバー

・ポールキャリア

・ヒップベルトに折り畳み式携帯電話用ポケット

・取り外し可能なパッド入りヒップベルト

・キーポケット付き外および内ポケットには雨蓋を



■装備

・大きなジッパー付きのフロントポケット

・伸縮性のある大きなフロントポケット1つ

・ハイドレーション システム対応

・メッシュ サイド ポケット2つ

・ヒップベルトにあるジッパー付きポケット

・前に引くタイプのヒップベルト調節

・超軽量で通気性に非常に優れたEVAパッド

・3-D EVAフォームとエアチャンネルにより背中の通気性を確保

・サイド コンプレッション ストラップ

・優れた荷重伝達により肩への負担が少なく動きやすいVフレーム



■サイズ寸法：（30 L）幅約36.0cm,高さ約57.0cm,マチ約12.0cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ MAMMUT

マムート

リチウム30



リュック

30L

ハイキング

登山