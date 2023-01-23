『ito fukuoka shirring tops シャーリング ブラウス【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 19時 38分に出品され03月21日 19時 38分に終了予定です。即決価格は9,887円に設定されています。現在773件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ito fukuokaさんのシャーリングブラウスです。

素敵なデザインで購入したのですが、着用する機会を逃してしまいました。

お探しだった方にお譲りします。



＊製品の特性上、ネップがあり、購入時から前見頃のおへそのあたりに糸の飛び出しがあります。



＊新品未使用 タグ付き







ポイントとしては袖付けねと、袖口のシャーリングです



とても可愛く仕上がっています



リネン100%なので、着馴染みが良いです



手首にシャーリングでもシルエットは可愛いですが、袖口を上に上げた時もとても可愛いです◎



袖口の程よいフィット感が◎



生地の透け感ございます



うしろボタンタイプです



《注意点》

ソフトゴムを縫い付けてシャーリング加工しています。とても強い力で引っ張るともちろん繊維の塊ですので切れてしまう場合がございます。繊細なtopsという事をご理解頂ければ幸いです。

（普通に脱着、デリケート洗濯して頂くぶんには問題ないですのでご安心ください）





素材 linen100%



size free



着丈 約60センチ

身幅 約56センチ

肩幅 約51センチ

袖丈 約55センチ



（ハンドメイド、素材リネンの為特に採寸誤差が生じますのでご理解ください）



色···ホワイト



素材···麻 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ ito

fukuoka

shirring

tops

シャーリング ブラウス