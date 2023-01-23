『Beats Studio3 Wireless ホワイト【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 12時 29分に出品され03月26日 12時 29分に終了予定です。即決価格は9,827円に設定されています。現在474件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 去年購入しましたが、あまり使用しないので出品します。状態は良く、潰れてる箇所もありません。

ベッドパットは少しシワよってるくらいです

外箱はついてません。



【高音質】

Beats Studio3 Wirelessは、優れた音質を提供し、深い低音とクリアな高音を実現します。



【快適な装着感】

柔らかいイヤーパッドと軽量デザインにより、長時間の使用でも快適です。



【スタイリッシュなデザイン】

ホワイトの洗練されたデザインは、どんなスタイルにもマッチします。



- ブランド: Beats

- 色: ホワイト

- タイプ: ワイヤレスヘッドホン

- モデル: Beats Studio3 Wireless

- 付属品: ケース



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし