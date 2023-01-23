『【現行】FURLA ジョーヴェ トートバッグ レザー A4収納可能 ブルー系【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月24日 04時 35分に出品され04月24日 04時 35分に終了予定です。即決価格は11,817円に設定されています。現在552件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

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ブランドオークションで購入しました。

万が一、偽物だった場合は全額返金にてご対応しますので安心してご購入くださいませ。



○サイズ

タテ30cm

ヨコ37〜48cm

マチ13cm

ハンドル41cm、59cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。

素人採寸のため若干の誤差はご容赦ください。



○状態

大きなダメージなくまだまだご使用いただけます。



○カラー

ブルー系



○素材

レザー



○配送

簡易包装にて2〜3日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。



管理番号24K07



素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フルラ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【現行】FURLA

ジョーヴェ

トートバッグ

レザー

A4収納可能

ブルー系