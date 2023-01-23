『UN1CON サイン入りチェキ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 13時 36分に出品され04月02日 13時 36分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在140件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらはSHIBUYA109のLOVE MUSIC FESの

キャンペーンにて当選したものです。

各アーティストにつき1枚のみの限定品です。

しっかり指紋も付いていました。

出回りこの1枚だけなのですごく貴重です。



ペン卒の為、出品します。



硬質ケース＋防水加工して発送します。



即購入❌

値下げ⭕️（大幅値下げ❌）





UN1CON

PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS

日プ女子



荒牧深愛 じょあ JOA ジョア 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 未使用に近い