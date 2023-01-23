『祖先の記録者、エニグマ cold foil【お歳暮】』はヤフオクでから04月27日 19時 13分に出品され04月27日 19時 13分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在431件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 祖先の記録者、エニグマ cold foil になります。

即スリーブなので非常に綺麗です。



ノークレーム、ノーリターンにてお願いしております。ご理解のある方はご検討ください。







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fresh and blood 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>トレーディングカード>>>その他 商品の状態: 未使用に近い