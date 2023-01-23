『JM WESTON 180 シグニチャーローファー 6D シューツリー付き【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 00時 30分に出品され03月27日 00時 30分に終了予定です。即決価格は24,750円に設定されています。現在341件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック

素材···本革

ローファー種類···コインローファー



2021年に直営店で購入しました。

アウトソールはラバーです。

サイズは6Dです。

着用頻度は月に一度程度で短時間が多かったです。

ソールの修復歴はありません。

シューツリーもつけております。

目立った傷もなく、ソールも大きくはすり減っていないのでこれからも長く着用できると思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26cm ブランド: ジェイエムウエストン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ JM

WESTON

180

シグニチャーローファー

6D

シューツリー付き