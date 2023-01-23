『東方神起 ザクロホンサムキャンペーン 当選品 卓上時計【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 20時 02分に出品され03月18日 20時 02分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在492件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 正官庄×東方神起 ザクロホンサムキャンペーン 当選品



卓上時計



写真撮影のため開封しています。未使用です。





このアクリルスタンドは、人気K-POPアイドルのデザインが施されており、ファンにはたまらないアイテムです。



アナログ時計が付いており、インテリアとしてだけでなく、実用的な用途も兼ね備えています。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 新品、未使用