『ザノーネ ネイビー リブ編みカーディガン M【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 16時 04分に出品され03月09日 16時 04分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在880件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このネイビーのカーディガンは、リブ編みのテクスチャーが特徴で、シンプルながらも洗練された印象を与えます。



【快適な着心地】

Mサイズで、ボタン付きのデザインが使いやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。



【ブランドの信頼性】

ザノーネ 品質とデザインに定評があります。



肩幅44

身幅47

着丈60

ウール100%

サイズ46

- 色: ネイビー

- 素材: リブ編み

- ブランド: ザノーネ

- サイズ: M

- デザイン: ボタン付きカーディガン

- ポケット: あり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ザノーネ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ザノーネ ネイビー

リブ編みカーディガン

M