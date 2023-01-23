『【美品】カステルバジャック パセ トートバッグ ショルダー 2WAY ナイロン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 23時 53分に出品され04月06日 23時 53分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在953件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 CASTELBAJAC カステルバジャックのトートバッグ『 パセ 』になります。



軽量で使いやすいサイズ感で、2wayなので便利です♪

購入したものの、あまり出番がなくしまっておりました。

綺麗なうちに出品致します。



【サイズ】横27.5×縦23×マチ13(cm)

【カラー】黒 ブラック

【付属品】ショルダー（長さ 68～126cm , 幅 4cm）

【素材】ナイロン

【収納機能】

＜外側＞・背面 ボタン付きポケット

＜内側＞・ファスナーポケット

・オープンポケット

【特徴】

軽量ナイロンを使用した、A4サイズのトートバッグ。このナイロン素材を使用することで本体重量280gという持ちやすい軽さを実現させています。また、男女兼用で使えるデザインで旅行から普段使いまで、様々なシュチエーションで活躍します。取り外し可能なショルダーベルト付きの2way仕様。二重プリントの透かしを入れた本体全体を覆う大きなロゴが特徴です。ロゴの背面には上品に光るモノグラムのプリントが施されており、見る角度によって表情を変えることができます。



⚠️短時間のみの使用なので、目立った汚れやダメージ等もなく比較的状態は良い方だと思いますが、あくまでもused品の自宅保管になりますのでご理解頂ける方のみよろしくお願い致しますm(_ _)m



※即購入OKです。

※ご購入はプロフィール全てご同意のうえお願い致します。

※なるべくコンパクトにしての発送となります。



モノグラム トートバッグ ショルダーバッグ 2WAY トートショルダー ショルダートート 031523 ナイロン 軽量 メンズ レディース ユニセックス 男女兼用 完売 レア 希少 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: カステルバジャック

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