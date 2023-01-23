『ハンターハンター カードダスマスターズ 129 クラピカ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 14時 57分に出品され03月16日 14時 57分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在818件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HUNTER×HUNTER ハンターハンター カードダスマスターズ 129 クラピカです。旧アニメ版2001年発行初版。



カードファイルに入れて日陰で保管しておりました。

表面・裏面に微スレがございます。

検品しておりますが、古いものですので、他にも経年劣化による傷・汚れ・凹み・多少の反りがある場合がございます。



自宅での長期保管になりますので、ご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。完品を求められる方、神経質な方は購入をお控え下さい。



あくまで長期素人宅保管品・素人検品です。中古品にご理解のある方のみご購入をお願い致します。



状態についてご質問がありましたら、ご購入前にお願い致します。

すりかえ防止のため、返品・返金対応はお受けできません。



スリーブに入れた上、補強・防水対策をして入れて発送致します。



家族・当方とも非喫煙者、ペットは飼っておりません。



今回の出品は2024年9月30日までの予定です。

よろしければ、プロフィールや他の出品もご覧下さい。

どうぞよろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>トレーディングカード>>>その他 商品の状態: 目立った傷や汚れなし