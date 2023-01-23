『ソニー WF-1000XM5 新品未開封！！【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 16時 44分に出品され03月10日 16時 44分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在872件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未開封品

値下げ不可



SONY WF-1000XM5 ブラック

ブランド：SONY

装着方式：左右分離型、完全独立型

イヤホン、ヘッドホンタイプ：カナル型

構造：密閉型

色：ブラック系

ワイヤレス/有線接続：ワイヤレス

イヤホン、ヘッドホン機能：ノイズキャンセリング ハイレゾ マイク 外音取り込み 音質調整 防水、防滴 リモコン

低音域周波数（Hz）：20 Hz

高音域周波数（kHz）：40 kHz

ワイヤレス規格：Bluetooth

Bluetoothコーデック：LDAC AAC SBC

IP規格 （防水規格）：IPX4

駆動方式：ダイナミック型

ドライバサイズ（mm）：8.4 mm

充電端子：USB

重量（g）：11.8 g



接続タイプ···ワイヤレス



シリーズ...WFシリーズ



モデル...WF-1000XM5



その他特徴...ノイズキャンセリング 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ソニー