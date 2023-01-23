『傳濱野 4本手ハンドバッグLydia（リディア）【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月08日 01時 16分に出品され05月08日 01時 16分に終了予定です。即決価格は16,280円に設定されています。現在67件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年の８月頃に購入しました。

一度使っただけの美品です。



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カテゴリ ファッション

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バッグ タグ 傳濱野 4本手ハンドバッグLydia（リディア）