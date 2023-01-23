『ジャーナルスタンダード 別注 HANDBALL SPEZIAL 27.5cm【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月06日 20時 52分に出品され04月06日 20時 52分に終了予定です。即決価格は11,245円に設定されています。現在88件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※新品未使用の品です。



「HANDBALLSPEZIALforJOURNALSTANDARD」



インドアハンドボール用にデザインされたHANDBALLSPEZIALをベースにオーダーしたExclusiveモデル。

“adidasOriginalsとの別注企画で毎シーズンご好評頂いているグレートーンをアップデート。

アッパーは深みのあるグラナイトグレーを、スリーストライプスはダークブラウンを採用。

秋冬シーズンに馴染みやすく、レトロモダンな魅力を放つ、洗練された印象へ仕上げました。



【adidasoriginals/アディダスオリジナルス】

ストリートスポーツウエアブランドとして2001年に登場した「アディダスオリジナルス」。1972年から1995年まで「adidas社」のカンパニーロゴだったトレフォイルロゴ（三つ葉のロゴ）を冠にし、アスリートのために開発されたプロダクトの復刻商品から、現在のトレンドを反映させた新作モデルやコラボレーションによるプロダクトまで、幅広い商品展開が魅力。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27.5cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ジャーナルスタンダード

別注

HANDBALL

SPEZIAL

27.5cm