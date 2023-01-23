『GUCCI バックパック リュック シェリーライン 630918【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 21時 57分に出品され03月13日 21時 57分に終了予定です。即決価格は45,080円に設定されています。現在528件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 3年前GUCCI 木更津アウトレット正規店 にて購入。



購入したものの、汚れるのが気になり6回しか使えず…

背面に若干シワ寄りがございますが、個人的には大きな使用感は感じません。

地面にそのまま置いたりしたことはございません

。保管もフックにかけておりました。

大切に使える方にお譲りいたします。







サイズ…縦35cm、横31.5cm(底部/最大) 、マチ13㎝。

※素人採寸ですので、多少の誤差はお許しください。



ショルダーは調整可能。

内側ファスナーポケット１つ...縦15㎝×横17㎝

内側ファスナーなしポケット１つ...縦28×横28㎝と大きめです。普通の大きさのiPadは入ります。



GUCCI専用保存袋をおつけいたします。

説明書なども入っております。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ GUCCI

バックパック リュック シェリーライン

630918