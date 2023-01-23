『ドスペ NOS 80s BIG MAC ネルシャツ S オフホワイト×ブラウン【2024年最新】 』はヤフオクでから04月12日 18時 52分に出品され04月12日 18時 52分に終了予定です。即決価格は11,400円に設定されています。現在348件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■Brand■

BIGMAC



■Item■

WOVEN PLAID HEAVY FLANNEL SHIRT

OFF WHITE × DARK BROWN × LIGHT BROWN



80年代 ビンテージ ヴィンテージ オリジナル アメカジ

チェック プレイド プラッド オールド old レトロ retro

フランネル ヘビー ネル シャツ マルチ カラー 送料無料



高騰中のFIVE BROTHER(ファイブブラザー)に

負けず劣らず

いや"今も昔も変わらない"

キングオブネル"ビッグマック"

人気ブランド

SAINT MICHAELもイメージソースとして

サンプリングしていますね

ハズレ無しの配色が多いポルトガル製の中で

頭ひとつ抜けた素晴らしい配色

しかもタマ数の少ないSmallサイズ

昨今ビッグサイズがトレンドになっていますが

20年前ならダントツSサイズでした

マイサイの方は勿論ですが

そろそろクラシックなサイズ感が

気分な方も多いのではないでしょうか

ヴィンテージスウェット然り

周期的にジャストサイズの流れを感じています

ガンガン着てガシガシ洗えるので

50sや60s辺りレーヨンのオンブレと比べてケアも楽

コレクションにもオススメな

DEADSTOCK/デッドストック

是非この機会をお見逃しなく！！



#1251おすすめシャツはこちらをご覧ください

■Date/Note■

1980年代

MADE IN PORTUGAL

襟芯

100%コットン

胸ポケット×2

マーブルボタン



■Size■

表記

S

実寸

肩幅44ｃｍ身幅52.5ｃｍ

着丈79.5ｃｍ袖丈64ｃｍ

誤差はご了承ください



■Condition■

DEAD STOCK NOS

VTGをご理解の上

程度に強いこだわりがある方

完璧をお求めの方や神経質な方はお控えください



#vintage#vintageshirt

#bigmac #ビッグマック

#ネルシャツ #フランネル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ビッグマック

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ドスペ

NOS

80s

BIG

MAC

ネルシャツ

S

オフホワイト×ブラウン