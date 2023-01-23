『patalohaパタロハの半袖アロハシャツ patagoniaパタゴニア S【2024年最新】 』はヤフオクでから04月21日 10時 25分に出品され04月21日 10時 25分に終了予定です。即決価格は7,550円に設定されています。現在201件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 patalohaパタロハの半袖アロハシャツ！patagoniaパタゴニア！



【サイズ】 S

身幅48㎝、着丈72,5㎝、肩幅42,5㎝、袖丈23㎝



【素材】コットン100%



他にも多数出品しておりますので、よろしければ是非ご覧ください！

071324 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: パタロハ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ patalohaパタロハの半袖アロハシャツ patagoniaパタゴニア S