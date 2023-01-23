『★新品タグ付★MAX MARA ロッソピュアコットン ジャージー TシャツM【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 21時 46分に出品され03月29日 21時 46分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在596件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★新品未使用タグ付★

MAX MARA マックスマーラ

[ロッソ] ピュア コットン ジャージー Tシャツ



【商品説明】

MAX MARA 2024年秋冬コレクション



写真家ウィリアム・ウェグマンがMAX MARAのアイコン、101801コートを身にまとった彼の愛犬ワイマラナーを撮影したユーモラスなプリントのコットンジャージーTシャツ。

シルエットはラウンドネックのストレートライン。MAX MARAロゴとプリントのアップリケをあしらい、ストレッチの効いたソフトな生地がコンフォートな着心地に。

デイリーシーンだけでなく、ジャケットのインナーやラグジュアリーなカシミヤコートとのスタイリングなど、様々なコーディネートでアートワークをお楽しみください。



＜ポケット＞なし

＜スタイル＞半袖

※光の当たり具合で実際の商品と色味が異なる場合がございます。



【サイズ】 M



【素材】コットン100%



【カラー】バニラ／レッド



【定価】71,500円



◆ イタリア正規取扱店で購入の新品本物です◆

100%本物です。

すり替え防止の為返品・返金は受付致しかねますので、ご不明な点等ございましたらご購入前にお問い合わせください。

柄・デザイン···ボーダー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: マックスマーラ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ ★新品タグ付★MAX

MARA

ロッソピュアコットン

ジャージー

TシャツM