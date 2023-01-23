『ルイヴィトン キーポル50 モノグラム 限定品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 18時 40分に出品され03月10日 18時 40分に終了予定です。即決価格は184,250円に設定されています。現在266件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|ルイヴィトン
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¥ 9750
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セリーヌ ワンショルダーバッグ PVC ターンロック トリオンフ
¥ 7644
落札価格184250円
266 入札履歴
終了
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