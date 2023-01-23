『ルイヴィトン キーポル50 モノグラム 限定品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 18時 40分に出品され03月10日 18時 40分に終了予定です。即決価格は184,250円に設定されています。現在266件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます☺︎



ルイヴィトン

キーポルバンドリエール50

モノグラム

ワッペン付いてて可愛いデザインです☺︎



2018年にルイヴィトンで購入し2回ほど使用しました。

型崩れ防止のため中にプチプチの梱包材入れて

暗所で保管していたので状態良いかと思います☺︎

写真にてご確認お願いします。



ストラップ未使用

イニシャル入ってますので気にならない方

大きい箱がないので写真の箱のまま発送予定です。



気になることありましたら購入前にお願いいたします☺︎ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイヴィトン

キーポル50

モノグラム 限定品