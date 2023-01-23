『レア！新品！NIKE AIR Jordan Artist Series tシャツ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 21時 57分に出品され03月13日 21時 57分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在223件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 レア！！

新品未使用

タグは切ってあります。

アメリカ在住時にNIKEショップにて購入致しました。



1度も着用しておりません。



Air Jordan Artist Series by Jacob Rochester Graphic Mens T-Shirt



右下にはジョーダンのピンがデザインされております。

JordanブランドのTシャツで、スポーツファッションに最適です。ジャンピングマンロゴが施されており、ブランドのアイデンティティを強調しています。



【素材】

高品質なコットン素材が使用されていると推測され、快適な着心地を提供します。



- 色: 黒

- 素材: コットン（推測）

- ブランド: Jordan









カラー···ブラック



肩幅···41cm

身幅···47cm

着丈···70cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

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