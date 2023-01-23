『Yeezy Gap Balenciaga Dove Hoodie S yzy【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 16時 57分に出品され04月13日 16時 57分に終了予定です。即決価格は22,880円に設定されています。現在817件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Yeezy Gap Balenciaga Dove Hoodie Sサイズ

Washed black



韓国の、新品・正規品のみ取り扱うスニダンのようなリセールサイトKREAMにて購入しました。



着用するために購入しましたが、他に購入したいものができたので出品します。







試着もしておらず新品未使用品ですが洗い加工が施されているので色ムラ等あります。

made in USA





別サイトにも出品しているので、予告なく出品を取りやめることがあります。ご了承下さい。



カラー···ブラック

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

タイプ···プルオーバー フード フーディー パーカー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Yeezy

Gap

Balenciaga

Dove

Hoodie

S

yzy