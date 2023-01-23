『真天地開闢集団ジグザグ 参拝装束 ジップアップパーカー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 09時 10分に出品され04月08日 09時 10分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在416件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入後、未開封のまま暗所にて保管してました。

保管の際のしわがついております。



素人保管のため、ご理解いただける方のみご購入願います。





☆即購入OKです

☆値下げ交渉はお断りしております

☆仕事の都合上、返信が遅れることがあります

☆基本的に土日祝の発送作業はできませんので翌平日の発送となります

☆ペットは飼ってません

☆同居人に喫煙者がおりますので気になる方はご購入をお控えください

☆商品は全て自宅保管となります

☆こちらの不手際で商品に不備があった場合は、できる限り対応させていただきますので評価前にご連絡ください。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>ミュージシャン 商品の状態: 新品、未使用