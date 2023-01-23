『フルワイヤレスイヤホン Tony Starkモデル ATH-MVL2 TS【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 14時 59分に出品され03月27日 14時 59分に終了予定です。即決価格は12,277円に設定されています。現在629件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 audio−technica

フルワイヤレスイヤホン トニー・スターク モデル

ATH-MVL2 TS



新品未開封品です。



タイプ:カナル型

再生周波数帯域:20～20KHz

リモコン・マイク対応

ワイヤレス(左右分離)

BluetoothのClass:Ver.5.0

Bluetooth 対応プロファイル:

A2DP、AVRCP、HFP、HSP

Bluetooth対応コーデック:

Qualcomm aptX audio、SBC

防滴対応

音楽再生時間:最大約6 時間（ヘッドホン）

ケース充電回数:4回

ケース充電時間:約2.5 時間

充電端子:USB Type-C

付属品:充電用USBケーブル

（30cm/USB Type-A/USB Type-C）、

イヤピース（XS、S、M、L）



2024年8月

商品交換対応したばかりのお品です。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用