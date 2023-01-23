『jordan 39 28.0【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月13日 21時 58分に出品され04月13日 21時 58分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在333件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 JORDAN 39 PF

ジョーダン39 PF



購入して2回着用

目立った傷などはないかと思います。

エア抜けもしてないです。



定価 30030円

品番 FQ0214-106

size 28.0



スポーツショップで購入。





バスケットボールシューズ

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対象···大人用 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バスケットボール>>>シューズ(男性用) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 28cm ブランド: エアジョーダン